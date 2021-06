Drukte op de campings: Achterhoek is een ‘tripje buitenland’ voor veel landgenoten

IJssel drinkbaar in 2051? Li An Phoa wandelt haar droom achterna: ‘Ik krijg hier veel energie van’

17 juni WESTERVOORT/ KAMPEN - Binnen twaalf dagen 127 kilometer wandelen langs de IJssel, doe het Li An Phoa (40) maar eens na. De oprichtster van stichting Drinkable Rivers heeft één doel voor ogen. Ze wil haar droom van een drinkbare rivier in 2051 waarmaken. Door de mens is de IJssel nu nog te vervuild. ,,Het water is als een spiegel.’’