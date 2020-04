Duitse drugsverdachte aangehouden in Ratum bij Winterswijk

Stille Zaterdag ook echt stil in de Achterhoek: iedereen houdt zich aan de richtlijn

11 april DOETINCHEM/WINTERSWIJK - Achterhoekers houden zich goed aan de richtlijn niet in grote getalen de natuur in te trekken. Volgens Natuurmonumenten was het overal rustig op deze Stille Zaterdag.