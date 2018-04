Duitse piloot zwaargewond na crash met zweefvliegtuig

Vergunning voor bouw vrieshuis Aviko maandag voor de rechter

17:29 ARNHEM/STEENDEREN - Bij de Rechtbank Gelderland in Arnhem dient maandag een nieuwe zaak over het vrieshuis dat Aviko in Steenderen wil bouwen. Het gaat om het bezwaar dat omwonenden hebben aangetekend tegen de omgevingsvergunning die door de provincie verleend is.