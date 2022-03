Duitse politie schiet vrouw met mes neer in Rhede

Gelderse Onderwijs­prijs voor Wichmondse basis­school De Garve

WICHMOND - Basisschool De Garve in Wichmond is de winnaar van de tweejaarlijkse Onderwijsprijs Gelderland in de categorie basisonderwijs. Gedeputeerde Peter Kerris heeft de prijs vrijdag uitgereikt in het Huis der Provincie in Arnhem.

