Duitse verdachte van hamermoord Winterswijk in Nederland

Nederlander met 185.000 euro aan amfetamine opgepakt bij grens

16:05 DINXPERLO/ ISSELBURG - Een 48-jarige man uit Nederland is vrijdagochtend aangehouden in de buurt van de grens met Duitsland, omdat hij 15,9 kilo aan amfetamine in de kofferbak van zijn auto had liggen. De gevonden hoeveelheid drugs is ongeveer 185.000 euro waard, zo meldt de Duitse politie.