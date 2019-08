Duitser (50) dood gevonden tijdens zoektocht naar andere feestganger

BURLO - Een 50-jarige man uit Borkenwirthe, net over de grens bij Winterswijk, is zondagochtend dood aangetroffen in een sloot in Burlo. De man is vermoedelijk buiten bewustzijn geraakt en ondanks het lage water in de sloot verdronken.