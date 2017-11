Duizenden bij condoleance voor Dik Wessels

Geld voor arme kinderen moet beter worden besteed

27 november DOETINCHEM - De ene gemeente geeft iPads cadeau aan arme kinderen, de andere steekt het in zwem- en muzieklessen. De Klijnsma-gelden, bestemd voor armoedebestrijding, worden overal wel besteed in de Achterhoek. Maar of het hele bedrag op de juiste plaats terecht kwam is de vraag.