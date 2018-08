'Duizenden mensen kregen jaren verkeerde zorg bij psychiatrische aandoening'

Grootschalige herindicatie

GGNet is de eerste ggz-instelling in Nederland die besloten heeft tot een grootschalige herindicatie bij langdurige zorg. ,,We merkten dat het aantal mensen met een ernstige, psychiatrische aandoening (EPA) de afgelopen tientallen jaren gelijk is gebleven, terwijl de diagnostiek en behandelmogelijkheden sterk verbeterd zijn", weet geneeskundig bestuurder Kees Lemke van de Gelderse ggz-instelling.

'Evalueren jaarlijks'

Het is nog de vraag of andere GGZ-organisaties het voorbeeld van GGNet gaan volgen. In Amsterdam heeft Arkin inmiddels al aangegeven een herdiagnoseproject te willen opzetten. Pro Persona, met vestigingen in onder andere Arnhem en Nijmegen wil daar niet aan. Al herkent woordvoerder Jan Willem Bakker van Pro Persona een deel van de bevindingen van GGNet. ,,Psychiatrische diagnostiek is heel complex en de situatie van een patiënt kan in de loop van de tijd veranderen. Behandelmogelijkheden zijn continu in ontwikkeling. We weten steeds meer over de invloed van bijvoorbeeld verslaving en verstandelijke beperkingen en hoe daar op in te spelen."