‘Een emotionele laatste week’

Zijn vader was in die tijd ziekenfondsbode. Daarnaast was hij huisslachter. Freriks: ,,Daar had hij het druk mee. In die dagen had bijna iedereen in Gaanderen wel een eigen varken in een hok achter het huis. De oudste broer van mijn vader bracht hem op het idee een eigen slagerij bij zijn huis te beginnen. Ook omdat daar een nieuwbouwwijk zou komen. Dat betekende veel potentiële klanten.” Zijn vader besloot de stap te wagen en bouwde een stuk bij het woonhuis aan dat hij in 1953 aan de Bloemenweg had laten bouwen. Een schot in de roos. ,,Het liep als een trein en mijn drie zussen en ik moesten als kind al snel helpen het vlees rond te brengen. Ik moest bijvoorbeeld naar de abdij bij De Slangenburg. Daar mochten toen namelijk geen vrouwen komen. Ook ging ik vaak mee naar het slachthuis in Doetinchem”, vertelt Freriks. Zo kreeg hij het vak met de paplepel ingegeven. Hij ging naar de mulo, maar na twee jaar hield hij het voor gezien. ,,Als je niet wil leren, dan moet je maar aan het werk, zei mijn vader. Op mijn veertiende ben ik in de zaak van mijn ouders begonnen. Daar heb ik het vak geleerd.”

Na de verkoop van het slachthuis in Doetinchem wist zijn vader toestemming te krijgen om zelf te slachten. Theo Freriks heeft nog steeds dierbare herinneringen aan die periode. ,,Dat slachten vond ik altijd het mooiste. De boeren die hier elke maandagochtend met hun vee kwamen. Die aanloop bracht veel gezelligheid met zich mee.” In 1986 namen Theo en Agnes Freriks de slagerij officieel over. Theo’s vader had nog wel een wens. ,,Ik moest hem beloven dat hij in de zaak rond mocht blijven lopen. Daar hebben we veel gemak van gehad, vooral met de slacht. Hij heeft nog tot zijn vijfenzeventigste meegeholpen.”



In 2013 besloot het echtpaar de deuren te sluiten. Mede door de komst van supermarkten liep de omzet gestaag terug. Ook de gezondheid van Agnes (71) speelde een rol. ,,Geen makkelijk besluit. We hebben er wel een paar jaar mee geworsteld. De winkel was ons alles”, vertelt ze. Mensen reageerden verrast op het nieuws. Theo: ,,We hadden erg trouwe klanten. Sommigen hadden nog de opening van de zaak in 1956 meegemaakt. Er waren zelfs mensen die spontaan begonnen te huilen. ‘Nou horen we nooit meer iets’, zeiden ze, want in de zaak werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Ook voor ons was de laatste week erg emotioneel. Ik weet nu nog preciés van wie we de eerste bos bloemen kregen.”