Een op de drie kerkuilen verhongerd door de sneeuw: ‘In 40 jaar nog niet meegemaakt’

Aalten vraagt inwoners naar overlast van geluid

17 februari AALTEN/ DINXPERLO/ BREDEVOORT - Omwonenden van plekken waar evenementen zijn, krijgen van de gemeente Aalten de vraag of ze last hebben van het geluid. De gemeente wil hiermee meer inzicht in de overlast die inwoners ervaren van de evenementen bij hun in de buurt.