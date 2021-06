Een ouderwetse cassette met nieuwe muziek van lokale helden: ‘Cd is een beetje over’

Geen nieuwbouw in Vragender vanwege mogelijke archeologi­sche resten in de grond

9 juni VRAGENDER - Het voorstel van de gemeente Oost Gelre om het perceel aan de Pastoor Scheepersstraat in Vragender aan te kopen voor woningbouw, is gesneuveld in de raad. De reden hiervoor is de opgelegde beperking dat niet overal dieper dan 60 centimeter gegraven zou mogen worden.