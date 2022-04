Een plotselinge ontmoeting op straat met oma uit 1899

column stadse fratsenVast staat dat het géén dinsdagmorgen was toen we - ergens halverwege de jaren 70 van de vorige eeuw - vanaf de bushalte naar het Dumphuis liepen om spijkerbroeken te kopen. Was dat wel zo dan zou ik me de boeren, de koeien en de geur van mest herinneren. De veemarkt was echter leeg. En de straat met de kroegen verlaten.