Een sigaret en een pak vla uit het scheve karretje voor de man met zijn plastic tas en blikjes bier

We groeten elkaar met ‘hoi’ terwijl ik redelijk oververhit de winkel in loop.



Ik had daarvoor uit mijn werk heel Doetinchem rondgereden voor een werkende pinautomaat (niet gevonden) en besloten in plaats van geld dan maar een cadeautje te kopen voor de geslaagde neef bij wie ik die avond was uitgenodigd.