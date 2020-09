Eerste elektrische brommer uit de Achterhoek is voor Thijn: ‘Zal wel reacties krijgen op de weg’

De Eindhovenaar is blij met zijn aankoop. ,,Ik werd vorig jaar september gegrepen door het design en besloot de brommer te kopen, zodra het kon.’’ Enig geduld had hij daarbij nodig; de tweewieler was nog in ontwikkeling. Wel had de Brekr toen al een prijs binnen voor het uiterlijk. In 2019 kreeg de Doetinchemse vinding de publieksaward Goed Industrieel Ontwerp (GIO) op de Dutch Design Week in Eindhoven.