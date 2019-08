Eerste missie voor Achterhoekse volleybal-enclave: Tokio halen

Antonia wacht forse uitbrei­ding met revalida­tie­cen­trum

6:52 TERBORG - Revalidatiecentrum Klimmendaal krijgt een nieuwe vestiging in Terborg. Daartoe zal zorgcentrum Antonia in die plaats een nieuwe vleugel gaan bouwen. Het is de bedoeling dat de bouw na de zomer begint, naar verwachting zal Klimmendaal er in het voorjaar van 2020 kunnen beginnen met behandelingen.