Eerste verzetje voor Oekraïense kinderen in de Achterhoek: op naar het Land van Jan Klaassen

Het is één van de activiteiten voor vluchtelingen die worden gecoördineerd vanuit de Driekoningenkapel aan de Gasthuisstraat in Doetinchem, sinds deze week het epicentrum van de vluchtelingenopvang in de stad en daarbuiten.



Ongeveer 25 organisaties – van Vluchtelingenwerk tot Thuisopvang Oekraïners Bronckhorst/Doetinchem en de Doetinchemse Uitdaging – komen hier al dan niet fysiek samen om de Oekraïense vluchtelingen van dienst te zijn.



In de kerk krijgen de Oekraïeners een eerste bakje koffie na een lange reis en hebben ze een eerste dak boven het hoofd. ,,Maar het is ook een plek om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen”, zegt Diana Tamliani. ,,Dat is belangrijk.”