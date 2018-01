Eerste zondagse 'ja' in Doetinchem is voor Céline en Sadat

DOETINCHEM - Het beleid in Doetinchem als het om trouwen gaat? Niet op zondag. Céline Rijksen (29) en Sadat Muric (28) kregen het wél voor elkaar in hun woonplaats - als uitzondering op de regel.

Op 18 februari vieren Céline Rijksen (29) en Sadat Muric (28) jaarlijks een jubileum. Het is namelijk de datum waarop zij, vier jaar geleden, een relatie aangingen.

Daarom leek Muric het mooi om op exact die dag te trouwen. En dat het dit jaar uitgerekend op een zondag bleek te vallen, leek ook best praktisch. Rijksen: ,,Dan zijn de meeste mensen toch al vrij.’’

Benul

Afgelopen zomer werden de eerste voorbereidingen getroffen. Villa Ruimzicht, dat moest de plek worden. Na een telefoontje wist Rijksen dat Ruimzicht die datum beschikbaar is - ,,Logisch, achteraf’’, grapt ze.

Dat het uit de tijd is om niet te kunnen trouwen op zondag, blijkt uit het feit dat zowel het stel zelf, de familie en het personeel van Ruimzicht geen benul had dat dat absoluut niet mogelijk is in Doetinchem. ,,We hoorden slechts een enkele keer, 'goh, op zondag? Leuk zeg.’’ Totdat Rijksen belde met de gemeente om te vertellen over de trouwplannen. ,,Toen pas hoorde ik dat het niet kon. Het bleek het gemeentebeleid te zijn. Punt.’’

Moed

Toch lieten Rijksen en Muric het er niet bij, ze planden een afspraak met de afdeling 'bijzondere zaken'. Een uitzondering middels een brief aan de burgemeester was uitgesloten volgens de ambtenaar, omdat trouwen op zondag nooit eerder werd toegestaan door het college van B en W. De moed zakte bij beiden in de schoenen. ,,Totdat ik vroeg wanneer er voor het laatst om een dergelijke uitzondering werd gevraagd’’, zegt Muric. ,,Dat bleek ruim tien jaar geleden te zijn geweest, in 2007.’’

De formele brief, met tal van standpunten, werd diezelfde middag nog gepost. Na wekenlang in spanning te hebben gezeten kwam uiteindelijk eind november het verlossende woord. Rijksen en Muric mogen na lang debatteren trouwen op zondag 18 februari. ,,We zijn echt ontzettend blij en de gemeente heel erg dankbaar’’, stelt het toekomstige echtpaar.