Eetcafé in Haaksbergen verwoest door grote brand

HAAKSBERGEN - Eetcafé 't Stuupke aan de Eibergsestraat in Haaksbergen is in de nacht van donderdag op vrijdag bij een grote brand vrijwel geheel verwoest. De begane grond is door het vuur volledig uitgebrand, de schade is enorm. De bewoners van het pand konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen dankzij het brandalarm.