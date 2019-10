‘Egels massaal slachtoffer van robotmaaiers’

OVERBUREN Niels woont tegenover de kazerne in Lichten­voor­de en is daarom altijd ruim op tijd

13:21 Uitzicht op de overburen? Dat levert een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Al sinds zijn geboorte woont Niels Berentsen (27) tegenover de brandweerkazerne in Lichtenvoorde. Hij is lid van de vrijwillige brandweer.