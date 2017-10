Eigenaar Kolstee Motoren Winterswijk dood gevonden in winkel

updateWINTERSWIJK - De eigenaar van Kolstee Motoren aan de Koningsweg in Winterswijk is woensdagmiddag dood gevonden in zijn winkel. Dat meldt de politie ter plaatse. Omdat niet direct duidelijk was wat de doodsoorzaak van de man was, werd een onderzoek gestart.