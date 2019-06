Eikenprocessierups: waar spot jij hem?

Wie dacht dat het vorig jaar al extreem was met de eikenprocessierups, ziet dit jaar de overtreffende trap. De plaagdruk van de rups is verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar, melden gemeenten en deskundigen. Op onderstaande kaart kun je een locatie melden. Alle reacties worden hierin verzameld. Let op: het kan even duren voordat je inzending wordt toegevoegd.

Hoe werkt het?

• Vul linksboven in het balkje de locatie waar je de eikenprocessierups hebt gezien. Je kunt de exacte locatie ook op de kaart opzoeken. In- en uitzoomen werkt via de knoppen plus en min.



• Klik rechtsboven op de knop ‘+ Voeg punt toe’ en klik op de juiste locatie.



• Vul de vragen in en stuur als je dat hebt een foto mee. Deze kun je bij een van de vragen eenvoudig uploaden in de kaart.



• Is je locatie al gemeld? Dan kun je daarop stemmen.