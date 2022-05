Einde aan hondenbelasting in Aalten; ‘heffing is ouderwets en zeer discutabel’

Hondeneigenaren in Aalten betaalden vorig jaar gezamenlijk 177.000 euro belasting aan de gemeente om hun viervoeter een thuis te mogen geven. Slechts 20.000 euro daarvan is gebruikt voor de feitelijke kosten van de honden. Denk aan inspectie, het onderhoud of aanleggen van hondenveldjes en aanschaffen van poepbakken. De rest van het geld is verdwenen in de algemene middelen. De hondenbelasting wordt in vier jaar tijd afgebouwd.