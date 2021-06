Eindelijk, de Achterhoek gaat weer open: ‘Van coronakoorts naar Oranjekoorts’

,,We hebben alles klaarstaan”, zegt Maarten Wijkamp van restaurant Van Hal in Voorst. ,,We moeten natuurlijk afwachten wat het weer gaat doen, maar we kunnen binnen tot vijftig gasten ontvangen. Het terras heeft de afgelopen tijd lekker doorgelopen, zeker met de mooie dagen, maar het is heel fijn dat we weer de richting op gaan van wat we hier het liefste doen: gastvrij en gezellig.”