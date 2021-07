Eindelijk weer fans op De Vijverberg: nog lang geen boerenbruiloft, maar het begin is er

Doetinchemmer Henk Melgert is al sinds mensenheugenis Superboer. Hij kijkt met gemengde gevoelens terug op de oefenwedstrijd tegen Telstar, waar hij twee keer kan juichen. Zijn club wint met 2-1 op De Vijverberg.

Zelhemmers Harm Schreurs en John van de Weerd, eveneens trouwe fans, zijn er ook deze zaterdagmiddag. ,,Fijn om er weer even uit te zijn. Lekker biertje er bij. Toch proef je weinig beleving. En laten we eerlijk zijn: op zo’n dag mis je de fanatieke supportersgroep Brigata Tifosi wel. Hoe het ook zij: het begin is er.”