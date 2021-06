Emotioneel eerbetoon aan overleden Graafschapfan: eerste die wordt uitgestrooid bij stadion

DOETINCHEM - De uitvaart is al bijna vijf maanden geleden. Toch vloeien de tranen bij zijn vrouw José, dochter Jessica en de kleinkinderen als de as van Frans Valk wordt uitgestrooid achter de Groenendaaltribune.

Een mooier eerbetoon aan de 73 jaar geworden Graafschapfan was voor hen niet denkbaar. De Doetinchemse profclub was dè passie van Frans Valk. Elke thuiswedstrijd was hij in het stadion te vinden. Vroeger met zijn vrienden op de Spinnekop, later op de hoofdtribune samen met zijn schoonzoon Niels Koolenbrander.

Vaderdag

Volledig scherm Kleinkinderen Julia (5), Noa (9), Lisanne (12) en Kimberly (22) laten ballonnen op ter ere van hun opa. © Jan Ruland van den Brink Kinderen en kleinkinderen vonden zondag de 20ste juni, Vaderdag, wel een geschikte datum om de as uit te strooien op de accommodatie van zijn club. Niels Koolenbrander. “Het idee ontstond pas weken na de uitvaart. Mijn zus Bianca vroeg zich af of we niks konden doen met het feit dat Frans zo´n groot Graafschaphart had.



De voor De Graafschap zo ongelukkig verlopen nacompetitie maakte hij al niet meer mee. “Misschien maar beter ook”, vermoedt schoonzoon Niels. “Want och, och, Frans zou zich groen en geel geërgerd hebben. Twee keer de kans om met één simpele overwinning te promoveren naar de eredivisie en die dan zo knullig laten lopen.”



Als het aan Niels ligt volgen in de toekomst meer fanatieke Graafschapfans het voorbeeld van zijn overleden schoonvader. “Wij dropten dit idee bij Agelink Uitvaartverzorging. Daar namen ze contact op met De Graafschap, waarna ze dit grasveldje achter de tribune bestemden tot strooiveldje.

Plaquette

In de toekomst kunnen andere fans er ook gebruik van maken. De Graafschap denkt ook na over een plaquette met de namen van de uitgestrooide fans. Niels: “Het mooie van deze locatie is dat je er lopend of fietsend langs kunt en je dierbare hier elk moment kunt herdenken.”

Volgens de weduwe van Frans, José Valk-Hartjes had haar man naast De Graafschap nog een passie. “Het was voetbal en klompen. Daar leefde Frans voor. Hij schilderde altijd klompen bij Hogenkamp Klompen en Souveniers hier in Doetinchem. Dat was zijn lust en zijn leven. 32 jaar heeft hij daar gewerkt.

Gelukkig hebben we vorig jaar november samen nog wel ons 50-jarig huwelijk mogen vieren. Bij de uitvaart zijn we ook nog even langs het stadion gereden en bij de hoofdingang even stil blijven staan. Maar het is heel moeilijk, als je zo´n fijn huwelijk in een keer kwijt bent. Maar ja, Frans kreeg steeds meer problemen met zijn longen. Op het eind was het lichaam gewoon helemaal op.”

Extra eerbetoon

Als extra eerbetoon sturen de kleinkinderen Julia (5), Noa (9), Lisanne (12) en Kimberly (22) nog een achttal blauwwitte ballonnen het luchtruim in. “Ze zijn in de knup”, roept Julia nog verschrikt uit. Maar dat is ook de bedoeling”, zo stelt Niels Koolenbrander haar gerust.

Volledig scherm © Jan Ruland van den Brink