En in de Achterhoek we noemen ze Elin, Noud, Lieke en Mees

Nieuwsupdate Dode door frontale botsing in Altforst is 27-jarige man • Wester­voort betaalt voor vuurwerkaf­val

Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: het slachtoffer van de dodelijke botsing in Altforst is een 27-jarige man, dat heeft de politie bekendgemaakt. En in Westervoort kun je geld verdienen door het afval van vuurwerk in te leveren.

2 januari