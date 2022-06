Enorme hagelstenen: doemscenario of moeten we ons echt zorgen maken? ‘Alle ingrediënten zijn aanwezig’

SILVOLDE - Als de puzzelstukjes op hun plek vallen, dan trekt er vanavond een flinke storm over het land. Met name de Achterhoek kan het flink te verduren krijgen. Het KNMI spreekt over stevig onweer, centimeters grote hagelstenen en windstoten.

,,Toch is het nu eigenlijk nog te vroeg om er iets over te kunnen zeggen”, zegt weerman Gerrit Vossers uit Silvolde donderdagmiddag. Hij houdt, net als de rest, het weer goed in de gaten. Maar aan een voorspelling waagt hij zich nog niet.

‘Kan goed gaan spoken’

,,De ingrediënten voor een flinke storm zijn aanwezig. Maar ze moeten ook nog allemaal op het juiste moment bij elkaar komen. Als dat gebeurt, dan gaat het inderdaad goed spoken”, zegt de Achterhoekse weerman. Het KNMI heeft uit voorzorg een weerwaarschuwing afgegeven voor Gelderland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg.

,,Twee dingen zijn lastig te voorspellen, dat zijn sneeuw en onweer”, zegt weerman Jordi Huirne van weer.nl. ,,Of het vanavond echt goed los gaat, kunnen we dus nog niet zeggen. Maar ga er maar vanuit dat er iets komt. Met name op de plekken waar het vandaag goed warm is geweest, zoals de Achterhoek.”

,,De verwachting is dat het rond 19.00 uur begint. Daarna trekt het door naar het noorden en kan het in kracht groeien. Na 22.00 uur zal het waarschijnlijk voorbij zijn in Gelderland.”

Later is beter

De storm komt dus een stuk later, dan gisteren voorspeld werd. ,,Men dat het hier rond 14.00 uur al zou losbarsten”, zegt Vossers.

,,Inmiddels is dat verschoven naar de avond. Met storm kun je er eigenlijk op het laatst pas echts iets over zeggen. Het is net als met die windhoos boven Zierikzee afgelopen maandag. Die zagen we ook niet aankomen, omdat alles op het laatste moment samenkwam.”

Plaatselijk heel hevig

Vossers verwacht dat de stom vooral plaatselijk hevig kan zijn. ,,Denk aan lokaal ineens onweer, gepaard met regen en mogelijk ook hagel. De een zal het dus goed kunnen merken, terwijl het iets verderop gewoon rustig blijft.”

,,Omdat je nooit precies kunt zeggen, waar de storm zich gaat vormen, is voorzichtigheid altijd het beste”, zegt Vossers. Dat is ook het advies van het KNMI. Het meteorologisch instituut laat weten dat het verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden van de storm. Het advies is daarom open water en open gebied te mijden. Mensen die verrast worden door de storm, moeten niet onder een boom schuilen.