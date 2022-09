Enorme muurschildering op silo in Lochem wordt ‘geblurd’ door Google, maar waarom?

LOCHEM - Wie vaak in of rondom Lochem rijdt, heeft ’m ongetwijfeld gezien: de enorme muurschildering van een boer en een koe op de opslagsilo van Op- & Overslag Coöperatie Oost Nederland (OOCON). Digitaal is het meer dan 50 meter hoge kunstwerk sinds kort te bewonderen via Google Street View. Hoewel, niet helemaal: het gezicht van de boer is vervaagd.