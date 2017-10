Enorme rookontwikkeling bij trailerbrand in Doetinchem

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) meldt dat ook twee bedrijven zijn ontruimd. Advies voor inwoners van Doetinchem is ramen en deuren dicht te houden.



De truck die de trailer trok, is na het ontstaan van de brand door de chauffeur losgekoppeld en raakte niet beschadigd. De chauffeur ademde rook in en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.



De brandweer heeft de vlammen onder controle rond 12.20 uur, maar nog niet het sein brand meester gegeven. Onbekend is hoe het vuur is ontstaan.