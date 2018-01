Erfgenaam krijgt twee kroegen met schulden

DOETINCHEM - Peter Bruijsten kreeg een erfenis met daarin twee cafés. Of dit zijn redding is, is nog de vraag. ,,Ik heb nog geen tijd gehad voor rouwen. Want behalve dat ik twee cafés in de schoot geworpen kreeg, heb ik ook een vriend verloren. Dat is me niet in de koude kleren gaan zitten.’’

Peter Bruijsten (56) heeft net een bardienst achter de rug in café De Engelenbak in Doetinchem. De kroeg op de Veemarkt zat samen met de P8 in Terborg in de nalatenschap van de in augustus overleden horeca-exploitant Henk Dronkers. Bruijsten, die oorspronkelijk uit Gaanderen komt, is de enige erfgenaam. Maar wie denkt dat hij nu een welgesteld man is, heeft het mis.

Belastingdienst

,,Iedereen weet dat beide cafés onder water stonden'', zegt Bruijsten. ,,Henk, met wie het de laatste tijd slecht ging, heeft ze niet goed achtergelaten. Mijn boekhouder is bezig om met de Belastingdienst tot een akkoord te komen over een te betalen bedrag. Over de hoogte daarvan kan ik niets zeggen. Als ik het bedrag over een periode van tien jaar kan aflossen, kunnen we verder. Ik heb goede hoop dat dat gaat lukken. Ik verwacht op korte termijn duidelijkheid.''

Tibetaanse monniken

Dronkers maakte in de jaren 80 naam in de Achterhoek met het opzetten van de roemruchte horecazaak P8 in Terborg. De geboren Amsterdammer verdiende er veel geld mee. In het begin van deze eeuw begon hij bovendien De Engelenbak op de Veemarkt. Ongeveer tien jaar terug werd Dronkers, die een drankprobleem had, ziek en door zijn artsen opgegeven. Op wonderbaarlijke wijze herstelde hij, naar eigen zeggen na een bezoek van Tibetaanse monniken.

,,Ik heb nooit zo in die monniken geloofd'', zegt Bruijsten. ,,Wel herrees Henk uit de dood. In die periode nam ik De Engelenbak en de P8 tijdelijk van hem over. De diensten die ik destijds voor hem heb verricht, is hij blijkbaar nooit vergeten. Ik kwam al in de jaren 80 in de P8 en ben sindsdien goede vrienden met Henk. Dat ik de erfenis kreeg, verraste me dan ook niet.''

Afzien

Niettemin is er een half jaar na het overlijden van Dronkers een gecompliceerde situatie ontstaan. Bruijsten heeft - in de wetenschap dat Dronkers schulden achterliet - de nalatenschap vooralsnog beneficiair aanvaard. ,,Dat houdt in dat ik de tijd heb om te onderzoeken of ik er wat mee kan of niet'', zegt Bruijsten. ,,Ik kan ook nog altijd van de erfenis afzien.'' Dat zal gebeuren als er geen deal komt met de Belastingdienst. Hoe dan de toekomst van beide cafés is, is onzeker.

Kans

Bruijsten legt uit dat de erfenis voor hem ook een kans is. Begin dit decennium begon hij in Zutphen eetcafé De Courant. Dat werd echter geen succes. Hij zag zich genoodzaakt deze zaak met verlies te verkopen. Ondertussen was hij zijn baan in de bouw kwijtgeraakt en was hij vorig jaar met een compagnon in Duitsland een bedrijf in kabelmontage begonnen.

,,Maar de twee cafés zijn voor mij eigenlijk een mogelijkheid er bovenop te komen'', zegt Bruijsten. ,,Van de P8 wil ik met Wilco Fles en mijn zus Mariska Centen een poppodium maken. Boven de P8 ga ik wonen. Verder heb ik het pand naast De Engelenbak, dat ook in de erfenis zit, verhuurd en daar zit nu een Surinaams restaurant in. En De Engelenbak zelf heeft toekomst, ook doordat café Merleyn in de binnenstad dicht is gegaan. Iedereen vraagt of ik doorga met De Engelenbak, juist ook omdat Merleyn dicht zit. Er wordt druk op me uitgeoefend.''

Bleekpop

Bruijsten - die onder meer bedrijfsleider was in het succesvolle Zutphense café Camelot - wil vanuit De Engelenbak onder meer het ter ziele gegane Bleekpop nieuw leven inblazen. ,,Dat festival voor jongeren zou tijdens het Stadsfeest voor mijn deur op een podium op de Veemarkt kunnen worden gehouden'', zegt Bruijsten. ,,Ik hoop dat de gemeente Doetinchem daaraan meewerkt.''

Maar eerst moet er een akkoord liggen met de Belastingdienst. ,,Pas dan kan ik ook besluiten nemen'', zegt Bruijsten. ,,Nu mag ik niet als bestuurder van de onderneming optreden omdat ik als ik dat wel doe, de erfenis aanvaard.''

Werknemers