Ettens Mannenkoor schrapt bevrijdingsevenement en betaalt geld 3.000 tickets terug: ‘Een enorme deceptie’

Van Bezetting tot Vrijheid had eigenlijk in 2020 moeten plaatsvinden als herinnering aan de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden. De coronapandemie zette daar destijds een streep door en is ook nu de directe aanleiding om definitief af te zien van de groots opgezette voorstelling.



Want deelnemers aan het spektakel (zowel acteurs als koorleden) hebben niet of nauwelijks kunnen repeteren. Daardoor is het afbreukrisico te groot, meent het Ettens Mannenkoor, dat dit besluit heeft moeten nemen om het voortbestaan van de eigen vereniging niet in gevaar te brengen. ,,Een enorme deceptie”, zegt voorzitter Niels Berendsen.



Het evenement zou aanvankelijk in de openlucht in het dorpshart van Etten zijn. Daarna is gekeken naar een verfilming, maar dat bleek niet haalbaar. Vervolgens werd bij Kaak in Terborg een binnenlocatie gevonden voor de opvoering, in oktober 2022.