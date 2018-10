Eugénie merkt nog elke dag de consequenties van haar adoptie

Zo is er het verhaal van een wanhopige vader die zich meldt bij een doorgangshuis in Brabant. Hij wil de verantwoordelijkheid nemen over zijn pasgeboren dochter, maar de man krijgt te horen dat hij niets te vertellen heeft. Zijn dochter wordt weggegeven aan een bemiddelde familie in Breda. Die dochter luistert nu naar de naam Eugénie Smits van Waesberghe (53) en woont al jaren in het Achterhoekse Halle. Ze heeft een boek geschreven over gedwongen adopties: Schoot vol tranen. ,,Ik ben weggenomen, zo kun je het wel zeggen, met medewerking van de overheid. Mijn moeder is door haar omgeving gedwongen om me af te staan. Mijn vader had geen enkele positie. Het heeft veel negatieve impact gehad op hun levens en ook ik moet dagelijks leven met de consequenties."



Wat die consequenties zijn? ,,Ik heb heel veel vragen. Ondanks mijn lieve adoptieouders voelde en voel ik me verward. Als kind wilde ik pleasen. Als iemand me vroeg om een lievelingskleur, dan gaf ik de kleur van die ander. Ik was een kameleon. Durfde geen stelling te nemen."