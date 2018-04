Experts over monstertruckdrama: 'Onwaarschijnlijk dat gas bleef hangen'

HAAKSBERGEN - De deskundigen die verklaringen hebben afgelegd over het monstertruckdrama in Haaksbergen vinden het onwaarschijnlijk dat het gas van de truck bleef hangen, en dat daarom het ongeluk gebeurde.

Dat bleek dinsdag in het paleis van justitie in Arnhem, tijdens de behandeling van het hoger beroep tegen de verdachte chauffeur Mario D. (53). Hij blijft bij zijn verklaring over het technische mankement.

De twee experts beschikten tijdens de verhoren over alle onderzoeksinformatie die de afgelopen jaren is verzameld. Ook kregen ze alle beelden die van het drama op 28 september 2014 in Haaksbergen.

Videobeelden

De Duitse expert Von Balluseck, gespecialiseerd in het reviseren van motoren, verklaarde bij de raadsheer-commissaris dat het toerental dat op videobeelden te horen is niet wijst op 'hangend gas'. Daarbij zou de motor ongewild veel vermogen krijgen en nagenoeg niet te remmen zijn.

De eveneens Duitse motorenbouwer Klaas verklaarde eveneens dat hij uit de beelden niet opmaakt dat het gas bleef hangen toen D. in Haaksbergen zijn stuntshow uitvoerde.

'Terrein te klein'

Klaas - naar eigen zeggen een vriend van Mario D. - liet zich tijdens het verhoor kritisch uit over het terrein waarop de show werd gehouden. ,,Ik was niet met zo’n monstertruck op dat terrein gaan rijden. Je moet nooit mensen in de rijrichting hebben staan. Deze truck heeft bovendien veel vermogen, en terrein was klein.’’

Ook Von Balluseck verklaarde het 'raar te vinden dat het publiek in de rijrichting stond'. Mario D. zegt zijn show te hebben aangepast aan het kleine stuntterrein. ,,Ik ben ook niet iemand die daar risico's mee neemt.’’

Hoger beroep

Bij het drama op zondagmiddag 28 september 2014 vonden drie toeschouwers de dood en raakten 28 mensen gewond. Mario D. werd in Almelo veroordeeld tot 15 maanden cel en 5 jaar beroepsverbod. D. ging tegen dat vonnis in hoger beroep.