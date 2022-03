Extreme prijsstijgingen in de bouw: ‘Deze derde klap gaat aannemers de kop kosten’

‘Rattenbe­strij­der’ kijkt in Didam verder dan de Bloemen­buurt

DIDAM - De gemeente Montferland neemt ook mogelijke rattenoverlast in de Molenbuurt en Bomenbuurt in Didam serieus. Wethouder Oscar van Leeuwen heeft toegezegd dat de rattenbestrijder die aan het werk is in de Bloemenbuurt ook in de andere twee buurten in actie kan komen.

17 maart