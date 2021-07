Fantast Moïze de Chateleux keert in september niet terug in Doetinchemse raad

‘Mister Duracell’ gaat met De Graafschap voor vierde promotie: ‘Speel liever bovenin de KKD dan onderin de eredivisie’

9:19 SILVOLDE / DOETINCHEM - De Graafschap heeft weer een sprintwonder in huis. Giovanni Korte (27) is een man van dribbels en rushes. ‘Mister Duracell’ gaat in Doetinchem voor zijn vierde promotie.