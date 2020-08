Feestje veroorzaakt reeks coronabesmettingen: bezoekers in quarantaine

Een aantal bezoekers van een feestje in de gemeente Voorst is besmet met het coronavirus. Hoeveel exact maakt de GGD Noord- Oost Gelderland niet bekend, wel zijn alle contacten in beeld. ,,Iedereen werkt goed mee aan het bron- en contactonderzoek en de quarantaine.”