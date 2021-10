Fietser die brand meldt, gaat er bij het horen van de sirenes vandoor

Brand in waterstof­bus ‘moet menselijke fout zijn’, volgens expert: ‘Ik stap morgen zo weer in’

DOETINCHEM - De brand in de gloednieuwe waterstofbus in Doetinchem kan niet gelegen hebben aan het feit dat de bus op waterstof rijdt. Die stellige overtuiging heeft Han van der Wal, adviseur in hedendaagse mobiliteit. ,,Er moet sprake zijn van een menselijke fout.”

28 oktober