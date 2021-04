Fietser zwaargewond bij aanrijding met auto, traumahelikopter ingezet

Medewerker ambulance gewond na opzettelij­ke aanrijding, bestuurder rijdt door

26 april WINTERSWIJK - Een medewerker van een ambulance is vanmiddag gewond geraakt bij een opzettelijke aanrijding in de Achterhoek. Het incident gebeurde in Woold, een buurtschap bij Winterswijk. De bestuurder reed na zijn daad door maar werd later aangehouden.