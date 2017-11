Fietser zwaargewond na val in Doetinchem

DOETINCHEM - Een fietser is vannacht ernstig gewond geraakt bij een ongeval in Doetinchem. Volgens de politie ter plaatse lijkt het erop dat hij tegen een paaltje is gebotst en vervolgens ongelukkig terecht is gekomen. Het slachtoffer naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen gebracht.