Fietsfanaat Theo Ankoné (85) uit Warnsveld jaagt op werelduurrecord buitenbaan

Waarom de 85-jarige Theo Ankoné nog zo fit is? ,,Simpel: ik ben zo gezond omdat ik bijna mijn hele leven fiets.’’ De Warnsvelder gaat donderdag op de buitenbaan in Geleen proberen het werelduurrecord wielrennen in de categorie 80+ te verbeteren.

Langs de baan staat dan onder andere de 73-jarige Atty Duijn uit Eefde, zijn coach en begeleider in de aanloop naar de recordpoging. ,,Theo kan zeker een nieuw record neerzetten’’, zegt Duijn.

Begeesterd duo

Het is een bijzonder en begeesterd duo. Ankoné en Duijn babbelen honderduit over hun passie: fietsen. Hun samenwerking begon ruim twee jaar geleden, toen de ernstig gewonde Duijn herstelde na een valpartij in een tijdrit. Hij brak daarbij onder andere een nekwervel.

Ankoné: ,,Ik had Atty jaren eerder al ontmoet, op de oude ijsbaan in Deventer. We hadden af en toe contact, maar dat verwaterde een beetje. Totdat ik in de krant las dat Atty zo zwaar was gevallen. Ik ging bij 'm op bezoek en sindsdien hebben we regelmatig samen gefietst.’’

Twee liefhebbers vonden elkaar. Ankoné omschrijft zichzelf als 'een fietser die zich nooit echt wielrenner heeft gevoeld'. ,,Ik ben een fietser uit passie en heb slechts één officiële wedstrijd gereden. Eind jaren tachtig, een klimtijdrit van 12 kilometer bij Annecy, in de Franse Alpen. Ik werd zesde en kreeg een bekertje.’’

Duijn maakt al geruime tijd furore als fietsende klasbak op leeftijd. Hij is in de 70+-categorie werelduurrecordhouder en haalt in tijdritten nog snelheden boven de 40 kilometer.

Pedalen

Ze noemen zich 'solitaire fietsers'. ,,We fietsen het liefst alleen, maar vinden het niet erg om af en toe samen de pedalen te laten rondgaan’’, zegt Duijn. Dat gebeurde sinds 2017 regelmatig en langzaam ontstond bij Ankoné het idee om een poging te doen om een nieuw werelduurrecord te vestigen in de 80+-klasse.



Deze zomer hakte hij samen met Duijn de knoop door. Duijn stelde trainingsschema's op en voorzag Ankoné van tips over het fietsen op een baan. ,,Dat heb ik nog nooit gedaan’’, zegt de tachtiger. ,,Atty heeft wél ervaring in het baanwielrennen, wat toch een discipline op zich is.’’

Meest recente poging

Ankoné en Duijn waren onlangs in Geleen als toeschouwer present bij de meest recente recordpoging in de categorie 80+. De Limburger Hans Bodens (80) kwam op 20 juni tot een nieuw werelduurrecord op een buitenbaan van 26 kilometer en 604 meter. De speaker van dienst spotte Duijn in het publiek en haalde de Eefdenaar voor de microfoon.



Ankoné: ,,Toen riep Atty dat hij iemand bij zich had die ook een recordpoging ging wagen en wees hij naar mij. Er kwamen meteen drie fotografen op me af.’’ Duijn, gniffelend: ,,Toen kon Theo niet meer terug.’’ Morgen hoopt de Warnsvelder het huidige buitenbaanrecord uit de boeken de rijden. Overigens ligt het werelduurrecord op een binnenbaan beduidend hoger: de Canadees Giuseppe Marinoni reed twee jaar geleden, voor eigen publiek in Milton, 39 kilometer en 4 meter ver.

© Arjan Gotink

Weddenschap

Ankoné's liefde voor fietsen ontbrandde definitief toen hij nog een tiener was. ,,Als 17-jarige ging ik een weddenschap aan. Ik zei dat ik binnen een etmaal vanuit mijn toenmalige woonplaats Geesteren in Overijssel een rondje IJsselmeer kon maken. Dat lukte. Het werd een tocht van 468 kilometer, door Drenthe, Friesland, over de Afsluitdijk en daarna via Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Toen was ik definitief verkocht aan lange-afstandsfietsen.’’



Ankoné zegt inmiddels 'meerdere honderdduizenden kilometers’ te hebben gefietst. Hij reed als recreant diverse Tour-etappes, liefst met flink wat hoogtekilometers. Bedwong onder andere elf keer de Mont Ventoux. Ook fietste hij als 65-jarige in 1999 de zogeheten Marmotte: een rit van 190 kilometer over de reuzen Alpe d'Huez, Glandon, Croix de Fer, Télégraphe, Galibier en Lautaret. De monstertochten waar Ankoné zo van houdt, behoren inmiddels tot het verleden. ,,Maar ik hoop mijn dagelijkse ritjes van 40 tot 60 kilometer nog jarenlang te kunnen maken.’’

Groot duurvermogen