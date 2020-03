Filmen van massale vechtpartij Doetinchem: werkstraf voor Ulftenaar (23)

Hengelose met coronavi­rus was in Italiaans risicoge­bied, geen familiele­den besmet

14:53 HENGELO - De vrouw uit het Achterhoekse Hengelo bij wie donderdag het coronavirus is vastgesteld na twee positieve tests, was vorige week nog in de Noord-Italiaanse streek Lombardije. In die regio, die geclassificeerd is als risicogebied, was zij met haar familie op vakantie.