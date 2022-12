‘Flauw’, beaamt de hoogleraar, maar de Achterhoek loopt óók voorop met vergrijzing

met video Vrouw uit auto geslingerd na knal tegen boom in Achterhoek: traumaheli­kop­ter opgeroepen

Op de Olburgseweg in het Achterhoekse Rha is woensdag aan het eind van de middag een jonge vrouw met haar auto frontaal tegen een boom gebotst. Na de klap werd de vrouw uit haar auto geslingerd. Ze raakte daarbij ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

8 december