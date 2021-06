FNV wil meer loon voor medewerkers Aviko: ‘Patatje mét in plaats van patatje zonder’

Zoektocht naar jonge politici in Montfer­land: ‘4 van de 25 raadsleden zijn jongeren. Dat is vrij mager’

3 juni DIDAM/ ’S-HEERENBERG - Er moeten meer Montferlandse jongeren in de politiek, zo menen lokale politici Mark Heebing (28) en Merel Balduk (21). De twee zijn zelf al jaren politiek actief in Montferland, maar zien dat ze in de minderheid zijn. Met een informatiebijeenkomst hopen ze generatiegenoten over de streep trekken.