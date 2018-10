Foutje, schakelstation in Voorst bijna op nieuwe weg: ‘Boerenverstand totaal zoek’

Hazelaar is best bereid de benodigde twintig à dertig vierkante meter grond aan Liander te verkopen. Hij kan niet begrijpen hoe deze fout heeft kunnen ontstaan. ,,Het boerenverstand is in dit geval totaal zoek geweest”, zegt de Voorstenaar die voor Gemeente Belangen in de gemeenteraad zit lachend.



Liander-woordvoerder Jelle Wils erkent dat sprake is van een ongewenste en onveilige situatie: ,,We zijn met een particulier (Hazelaar, red.) in onderhandeling om een stuk grond aan te kunnen kopen met als doel de transformatorruimte te kunnen verplaatsen. We willen dit netjes afhandelen. De uitvoering moet begin 2019 volgen.”



Wils betitelt de kwestie als een 'ongelukkige samenloop van omstandigheden'. De schuldvraag laat hij onbeantwoord. ,,Als we dit van tevoren goed in beeld hadden gehad, hadden we de transformatorruimte hier niet neergezet. Wij dragen als Liander straks de kosten van de verplaatsing. Over de hoogte wil ik geen uitspraak doen.” Liander gaat de kosten niet proberen te verhalen op de provincie.