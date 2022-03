Fruittelers vrezen vorst: ‘Slapen? Dat doen we wel als het regent’

Tom Horstink (58) van fruitteeltbedrijf Horstink in Rha is klaar voor de naderende kou. ,,We hebben onze kersen overkapt met afdekfolie. Dat scheelt 1 of 2 graden, waardoor de kans op bevriezing afneemt. En we zijn met vuurkachels rond de bomen in de weer om een warme luchtstroom te krijgen.”



Beregenen gebeurt alleen bij hardfruit, zoals appels en peren. ,,Steenfruit als pruimen en kersen hebben bloemetjes. Die kunnen dat niet aan.”



De beregening voor de appels en peren staat klaar, zegt Horstink. ,,Ook de vuurkachels zijn gereed, de thermometers hangen en de melder voor als de temperatuur onder 0 komt is getest.”



Dat laatste is essentieel, want als de melder luidt, weet je als fruitteler dat je in actie moet komen.