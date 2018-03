Geboren Terborgenaar koopt de kerk in zijn stadje

Talentjes op het Didamse podium bij Montferland's got talent

8:01 DIDAM - Montferland's got talent. Woensdagmiddag lieten de talentjes van de basisscholen in Montferland in de finale zien wat ze in huis hadden. In de aula van het Liemers College in Didam toonden ze hun kunsten aan medeleerlingen en aan hun ouders.