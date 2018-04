Geel-oranje akkers Science Fiction? Nee, landbouwgif!

Oppositie dreigt voor CDA Bronck­horst

7:01 HENGELO - CDA en Gemeentebelangen gaan geen coalitie vormen in Bronckhorst. Gemeentebelangen verkent nu een college met VVD en GroenLinks. Daarmee zou het CDA voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente Bronckhorst (sinds 2005) in de oppositie komen.