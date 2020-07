Geen extra geld meer voor Regio8: Achterhoekse streekomroep is verder weg dan ooit

,,Elders in het land ben ik nergens zo'n professionele lokale omroep tegengekomen als Regio8”, zegt Mark Boumans.



Volgens de burgemeester van Doetinchem kan Regio8 die kwaliteit brengen omdat ze - naast hoge advertentie-inkomsten - de afgelopen twee jaar extra financiële middelen hebben vanuit Doetinchem en Oude IJsselstreek.



,,Maar ik moet constateren dat in de Achterhoek te weinig draagvlak is voor één streekomroep”, vervolgt Boumans. ,,Diverse andere gemeenten willen er namelijk geen geld insteken. Als Doetinchem staan we voor de keus: meer subsidie geven dan we eigenlijk willen, of niet. Ik kies nu voor het laatste, tenzij de raad anders beslist.”