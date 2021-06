Geen fans bij eerste oefenduel van De Graafschap in Silvolde: ‘We willen niet dat het gelijk misgaat’

Lockdown­band Four Eyed Faces geeft eerst album uit en staat pas daarna voor het eerst samen op podium

21 juni SINDEREN - Je kunt rasmuzikanten uit de zalen weren, maar creativiteit laat zich niet temmen. Zelfs niet als de spelbreker Covid-19 heet. Neem het Achterhoekse trio Four Eyed Faces. De lockdownband neemt in coronatijd een cd op, zonder ooit met zijn drieën bij elkaar te komen. En wie een bescheiden vergoeding betaalt krijgt bij aflevering van de plaat of cd een stoepconcert.