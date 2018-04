Geen gewonden na explosie bij flatwoning Doetinchem

Wat er rond 03.15 uur is ontploft in of buiten de woning op de vierde etage is niet duidelijk. Daarvoor zijn explosievenverkenners opgeroepen uit Borculo en Hengelo (Ov). De knal was in de wijde omgeving hoorbaar. Mogelijk is er iets tegen de woning gegooid of neergelegd, aldus de politie. Forensische opsporing doet sporenonderzoek.



De politie gaat er daarmee vanuit dat er opzet in het spel is. Volgens getuigen is er vaker trammelant rondom deze flatwoning. De politie was eerder op de avond al bij de flat. Waarom dat was en of agenten bij de nu getroffen woning waren, kon de officier van dienst niet zeggen.



Hoewel het glas uit de woning is gesprongen mogen de bewoners van brandweer en politie binnen blijven. De man, vrouw en kind zijn ongedeerd. Zij lagen te slapen toen de ontploffing plaatsvond.



De galerij is afgezet met linten. Beneden op straat ligt glas. De politie zoekt getuigen.